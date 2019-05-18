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السبت، 18 مايو 2019 09:36 م
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فى يومها العالمى..

169 مليون جنيه إيرادات المتاحف الأثرية والتاريخية فى عام 2018 بزيادة 70.5%

السبت، 18 مايو 2019 09:16 م
169 مليون جنيه إيرادات المتاحف الأثرية والتاريخية فى عام 2018 بزيادة 70.5% الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
كتبت- هبة حسام
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بلغ إجمالى الإيرادات التى حققتها المتاحف الأثرية والتاريخية والاقليمية، خلال عام 2018 نحو 169.021 مليون جنيه، مقابل 99.133 مليون جنيه عام 2017 بنسبـة زيادة قدرها 70.5%.

 وبمناسبة اليوم العالمى للمتاحف، الذى أقرته المنظمة الدولية للمتاحف منذ عام 1977، للاحتفال به فى الثامن عشر من مايو كل عام، أعلن جهاز الإحصاء عددا من المؤشرات الإحصائية حول هذا الإطار، حيث ذكر الجهاز أن عدد المتاحف الأثريـة والتاريخية والاقليمية، بلغ 34 متحفا عام 2018، مقابل 35 متحفا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.9%. 

فى حين، بلغ عدد زائرى المتاحف الأثرية والتاريخية والاقليمية 2.845 مليون زائر عام 2018، مقابل 2.361 مليون زائر عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 20.5%.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف فى 18 مايو من كل عام، يهدف لمعرفة أهمية المتاحف، وذلك لتعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع، باعتبار أن المتحف فى العلم الحديث لم يعد فقط مجرد بيت لحفظ الكنوز التاريخية والتراثية والثقافية، بل أصبح مركزا علميا مهما يسهم فى نشر المعرفة والعلوم وخاصة فى الدول الأكثر نموا، ويأتى احتفال هذا العام، تحت شعار ( المتاحف كمراكز ثقافية.. مستقبل التقاليد).


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