video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 06:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وقف لإطلاق النار على جبهات إدلب واللاذقية السورية لمدة 72 ساعة

السبت، 18 مايو 2019 06:00 ص
وقف لإطلاق النار على جبهات إدلب واللاذقية السورية لمدة 72 ساعة سوريا ارشيفية
وكالات
إضافة تعليق
أفاد قائد ميداني لوكالة سبوتنيك الروسية "بتوقف إطلاق النار على جبهات إدلب وريفي حماة واللاذقية لمدة 72 ساعة".
 
ولم يتحدث القائد الميداني عن تفاصيل وقف إطلاق النار أو أسبابه أو كيفية التوصل إليه.
 
ولا تزال الأوضاع في إدلب السورية معلقة بين اتفاقات سوتشي، بشأن مناطق خفض التصعيد وبين اقتراب الجيش السوري منها وإعلاناته المتكررة بضرورة الحل السريع لتلك المشكلة، سواء سياسيا أو عسكريا، وفق المراقبين.
 
وقال عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري، إن الجيش يقوم بواجبه المقدس حول تطهير كل الأراضي، وكل شبر بوجد به إرهابيين على الأراضي السورية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: التصعيد العسكرى شمال غرب سوريا يهدد حياة 3 ملايين شخص

سوريا ترفض أى أعمال تعيق الملاحة بالخليج العربى وتدعو جميع الأطراف لضبط النفس

سوريا

ريف ادلب

حماة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة