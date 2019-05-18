وفاة رضيع لقيط بعد العثور عليه داخل بلكونة منزل بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى رضيع حديث الولادة مصرعه بعد العثور عليه ملقى فى بلكونة منزل بجوار المدرسة الإعدادية بمدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.

وقد عثر أهالى مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية على طفل رضيع حديث الولادة بأحد المنازل، وقاموا بتسليمه إلى مركز الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة والتى أمرت بإيداعه فى حضانة نظرا لسوء حالته، وتم نقله إلى حضانة مستشفى دكرنس العام، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى دكرنس لحين صدور قرار النيابة بشأنه.