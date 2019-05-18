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وزير الخارجية القبرصى يطلع كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى على انتهاكات تركيا

السبت، 18 مايو 2019 02:06 م
وزير الخارجية القبرصى يطلع كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى على انتهاكات تركيا الرئيسان التركى والقبرصى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يطلع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست" ميشيل بارنييه، على انتهاكات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والحاجة لمناقشة رد فعل أوروبي موحد على الانتهاكات التركية داخل الاتحاد الأوروبي.

 

وقالت الخارجية القبرصية -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)- إنه من المقرر أن يقوم ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بزيارة عمل لقبرص بعد غد الاثنين، وأن يعقد لقاء ثنائيا مع وزير الخارجية القبرصي.

 

وتحتج قبرص ضد إرسال تركيا سفينة حفر للتنقيب عن الغاز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

 

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي منها، فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة القبرصية وكانت جولة المفاوضات الأخيرة قد أُجريت في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا.

 

 


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