نيابة المقطم تصرح بدفن جثة طالبة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق

كتب ــ سليم على

أمرت نيابة المقطم بتشريح ودفن جثة طالبة لقيت مصرعها، بعدما صدمتها سيارة ربع نقل أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن السائق فوجئ بمرور الطالبة أمامه وهو يقود السيارة بسرعة عالية نظرا لأنه طريق سريع، ولم يتمكن من مفاداتها وصدمها ولقيت مصرعها فى الحال.



كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بمنطقة المقطم بوقوع حادث مروري بأحد الشوارع ووجود فتاة متوفاة، على الفور انتقل رجال الأمن المرور إلى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء سير طالبة بجانب الطريق صدمتها سيارة ربع نقل، مما أدى إلى وفاتها فى الحال، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى.