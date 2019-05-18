نيابة أمن الدولة تقرر إخلاء سبيل متهم بالانتماء لجماعة محظورة

كتبت أمنية الموجى

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل ياسر عرفات المتهم فى القضية 148 حصر أمن دولة لسنة 2017، المتهمين فيها بالانتماء لجماعة محظورة "تنظيم داعش" والترويج لفعل إرهابى.

ووجهت النيابة العامة للمتهم مجموعة من التهم أبرزها الانضمام لتولى وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال اموالهم، واستهداف المنشآت العامة والعمل على إسقاط الدولة.