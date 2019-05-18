ننشر أسماء المصابين بتسمم واختناقات فى حادث تسريب مواد كيميائية بالغربية

الغربية - عادل ضرة



حصل " اليوم السابع" على أسماء المصابين باختناقات وتسمم، فى حادث تسريب مواد كيميائية من مصنع منظفات صناعية بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا، وتم نقلهم لمستشفيات جامعة طنطا، لتلقى العلاج.

والمصابون هم: "سلمى أحمد الزغبى ٦ سنوات، ياسين صالح الزغبى ٦ سنوات، روضة محمود الزغبى ٤ سنوات، يوسف احمد الزغبى ٨ سنوات، هبه السيد ابو ريشة عامين ونصف، عارف السيد عارف٧ سنوات، امينة السيد عارف ٥ سنوات، حمزة الزغبى ٦ أشهر، سارة حمادة الزغبى ١٣ سنة، إسراء نزية٢٠ سنة، هاجر نزية ٩ سنوات، عمر عبودة ٣٣سنة، هدى محمد ٥٠ سنة، أحمد عادل ٦ سنوات، محمد عادل ٧سنوات، محمد احمد ٦ سنوات، إبراهيم أحمد٤ سنوات، ملك أحمد٧ سنوات، منير محمد ٦سنوات، محمد ايهاب ٨ سنوات، إسلام محمد ٥ سنوات، سهير محمد ٩ سنوات، سارة تامر سنتين، رمضان تامر ٧ سنوات، هانى محمد ١٠ سنوات، فاطمة محمد يوسف ٣٥ سنة، اسماء رمضان ٢٧سنة، إسلام محمد سعيد ٢٨ سنة، أحمد السعيد ٢٥ سنة، نزية توفيق عبد المنعم ١١سنة، هانم نزية الديب١٠ سنوات، نيرة سيد١٠ سنوات، صبحى رمضان ٣٢ سنة، يوسف محمد عطية٣٠ سنة، جودة محمد الزغبى ٤٥ سنة، عزة محمد الزغبى ٤٥سنة، عزة عبد الرحمن رضا ٤٥ سنة، حنان على ٤٥ سنة، نزية حسين محمد الديب ٤٥ سنة صاحب مصنع المنظفات، ويخضع المصابين للعلاج بمستشفيات جامعة طنطا، بينما خرج ١٦ منهم بعد تماثلهم للشفاء بينما يخضع صاحب المصنع فى العناية المركزة فى حالة حرجة.

فيما انتقل العميد زكريا حجازى مأمور قسم أول طنطا للمستشفى لمتابعة حال المصابين، تحرر محضر بنقطة شرطة المستشفى، وتم اخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالواقعة.