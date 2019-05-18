نقيب العلاج الطبيعى يطالب اتحاد العمال بإلغاء لجنة الإصابات والتأهيل

طالب الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بإلغاء اللجنة النقابية المهنية للإصابات والتأهيل، مشيرًا إلى أن أعضاءها مارسوا مهنة العلاج الطبيعى، مما يُعد انتحالاً صفة إخضائى العلاج الطبيعى، ويعرض حياة المرضى للخطر.



وأضاف سعد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أن أعضاء اللجنة يزعمون أنهم مؤهلون للعمل فى العلاج الطبيعى، ويمنحون لأنفسهم ألقابًا طبية، تمنح المواطنين انطباعًا بأنهم جزء من المهن الطبية، مثل: أخضائى، ممارس، استشارى، مشيرًا إلى أنهم يروجون إلى أنهم نقابة عامة للتأهيل الحركى، رغم أنهم لجنة نقابية.



وأشار نقيب العلاج الطبيعى، إلى أنه وجه خطابًا لكافة الجهات المعنية، لفتح ملف التحقيقات مع بعض خريجى كليات التربية الرياضية، والمدعيين من دخلاء مهنة العلاج الطبيعى، مشيرًا إلى أنهم ينتحلون صفة دكتور علاج طبيعى، مما يعرض المرضى لعمليات نصب، وانتهاك لأجسادهم.