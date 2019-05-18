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نقابة المعلمين تنتهى من صرف معاشات دفعة أبريل للأعضاء والورثة

السبت، 18 مايو 2019 12:00 ص
نقابة المعلمين تنتهى من صرف معاشات دفعة أبريل للأعضاء والورثة مجلس نقابة المعلمين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، إن النقابة انتهت من صرف كافة الأموال المستحقة للأعضاء والورثة، فى دفعة معاشات أبريل، وذلك بعد تأخر لمدة حوالى شهر على المستحقين من الورثة، وصرفها يوم الأربعاء الماضى.

 

وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تأخير صرف المعاشات يرجع إلى عدم توفر 22 مليون جنيه لدى النقابة، وهى إجمالى الدفعة المستحقة للورثة، مشيرًا إلى أن دفعة أبريل عادة ما تواجه النقابة صعوبة فى توفيرها، لعدم وجود أى دعم لها فى ذلك التوقيت من كل عام، على عكس باقى الدفعات.

 

وكانت نقابة المهن التعليمية، قد أعلنت فى بداية أبريل الماضى، صرف دفعة معاشات المعلمين عن شهر أبريل للأعضاء، وتأجيل صرفها للورثة، لتعذر توفير إجمالى قيمة الدفعة.

 


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