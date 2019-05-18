نفسك تواظب على الصلاة بعد رمضان.. دار الإفتاء هتقولك أسهل طريقة.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

الكثير من المسلمين يداومون على الصلاة خلال شهر رمضان، وينقطع البعض منهم عن أدائها بعد انتهاء الشهر الكريم، ولا يعرف كيف يستمر ويواظب على تأدية الصلاة.

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو تجيب فيه على سؤال أحد الأشخاص حول كيفية الاستمرار والمداومة على الصلاة.

وأكدت الدار فى مقطع الفيديو، على أن ما ينصح به للمداومة على الصلاة، ما ذكرته السيدة عائشة رضى الله عنها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفة: "أنه كان إذا حضرت الصلاة ترك ما فى يده فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا".

وتابعت الدار:"إذا نتعلم من هذا أن المبادرة بأداء الصلاة بمجرد دخول وقتها من أهم أسباب المداومة على الصلاة، وأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها".