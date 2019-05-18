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نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

السبت، 18 مايو 2019 02:14 م
نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم السبت، حيث تواجد بالميناء 140 سفينة، تراكى على الأرصفة 46 سفينة جارى تفريغهم، منهم سفينتان ذرة هى "اندينغاي" ، و "ديا شان هاي" قادمتين من روسيا وأوكرانيا، وعلى متنهما 90 ألف طن ذرة .

كما يجرى تفريغ السفينة "اورناك" قادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح ، والسفينة "فالي" على متنها 13 ألف طن زيت عباد الشمس قادمة من فرنسا، والسفينة "نافيوس سكاي" قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 66 ألف طن صويا ، وتواجد بالمخطاف الخارجى 38 سفينة ، وفى منطقة المخطاف الداخلى يجرى تفريغ 8 سفينة محملة بشحنات فحم ، وخشب ، وصويا .

وأضاف الغندور فى بيان له، أن الميناء شهد أيضا نشاطا فى حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية، حيث خرج من الميناء قطاران محملان ب 3500 طن قمح متجهين إلى المطاحن فى كفر الشيخ وشبرا ، وقطار محمل ب 1200 طن فحم متجه إلى التبين ، كما تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من والى الميناء ، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون ومائة ألف طن منهم 320 ألف طن قمح .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والى الميناء بشكل آمن .

 


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