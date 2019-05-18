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السبت، 18 مايو 2019 02:43 م
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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الامتحانات بكليتى الزراعة والعلوم بفرع أسيوط

السبت، 18 مايو 2019 02:08 م
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الامتحانات بكليتى الزراعة والعلوم بفرع أسيوط الدكتور أسامة عبدالرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي
أسيوط ـ محمود عجمي
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تفقد الدكتور أسامة عبدالرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت، أعمال الامتحانات والتى بدأت ببعض الكليات فرع أسيوط، مؤكداً على ضرورة تواجد عمداء الكليات والأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وحل أى مشكلة طارئة قد تؤثر سلباً على هدوء اللجان وانضباطها أو تعيق حسن سير الامتحانات.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، أعمال تطوير وتركيب عدد من المراوح داخل الممرات والمدرجات الخاصة بالامتحانات وتنفيذ أعمال التشطيب النهائية بها وذلك لتوفير سبل التهوية الصحية داخل اللجان.

وأشاد الدكتور أسامة عبدالرؤف بما شهده من انضباط وانتظام داخل اللجان وتهيئة المناخ الملائم للتيسير على الطلاب أداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

رافقه خلال الجولة الدكتور سالم فهمى عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر بأسيوط و الدكتور عبدالحليم مصطفى حسين عميد كلية العلوم.

 

 


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