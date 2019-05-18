موجز 6.. شركات الكهرباء تبدأ تنفيذ قرار إلغاء الفوائد على تقسيط الفواتير

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها بدء شركات توزيع الكهرباء فى تنفيذ قرار إلغاء الفوائد على تقسيط الفواتير، وتأكيد كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى الاقتصاد المصرى يشهد طفرة، والـ6 أشهر القادمة الأكثر انتعاشا.

السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الإسكان لبحث الموقف التنفيذى للعاصمة الإدارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

شركات توزيع الكهرباء تبدأ فى تنفيذ قرار إلغاء الفوائد على تقسيط الفواتير

بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، فى تطبيق القرار الخاص بإلغاء الفوائد التى يتم تطبيقها بنسبة 17% على المواطنين الذين يرغبون فى تقسيط فواتير الاستهلاك التى تراكمت عليهم، وذلك باستثناء المشتركين من القطاع التجارى و كبار المشتركين.

كريستين لاجارد: الاقتصاد المصرى يشهد طفرة وانتعاشًا بالمرحلة الحالية

قالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى إن الاقتصاد المصرى يشهد طفرة وانتعاشا فى هذه المرحلة نظرا للسياسة التى تسير عليها الحكومة الحالية. وتوقعت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش منتدى أستانا الاقتصادي في العاصمة الكازاخية، أن تشهد الأشهر الستة المقبلة انتعاش في مصر والاقتصاد العالمى.

طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان اللغة العربية والدين..757 ألفا أدوا الاختبارات.. الملاحظون فى اللجان يضبطون ملازم غش وتليفونات.. وغرفة العمليات: لم نرصد خروجا للأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى

أدى اليوم السبت طلاب الدبلومات الفنية امتحاناتهم حيث اختبر قرابة 757 ألف طالب وطالبة اختباراتهم فى مادتى التربية الدينية واللغة العربية.

روشتة النهوض بالصناعة الوطنية.. استراتيجية قومية لدعم وتقوية القطاعات الحيوية.. الحد من استيراد السلع ذات البدائل.. تفضيل المحلى فى مواجهة الأجنبى.. قطاعات الحديد والأغذية والنسيج والكيماويات أولوية قصوى

مر قرابة عامين ونصف على إطلاق استراتيجية تطوير قطاع الصناعة والتجارة 2020، والتى تم الإعلان عنها فى نوفمبر 2016، واشتملت على 5 محاور رئيسية، وهى "التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات، والتدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير لمؤسسى"، إلا أنه بعد هذه المدة فإن الاستراتيجية لم تحقق التنمية الحقيقة فى القطاعات المختلفة، لأن دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لابد أن يكون ملفا مفتوحا على مائدة وزارة الصناعة بشكل مستمر.

ننشر اعترافات عناصر تنظيم القاعدة المخططين لاغتيال السفيرة الأمريكية

اعترف عدد من المتهمين خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابية وموالاة تنظيم جبهة النصرة الإرهابى ووضعهم مخططات لاغتيال السفيرة الأمريكية.

رئيس أساقفة باريس: لم نحصل على تبرعات إعادة بناء "نوتردام" حتى الآن

قال رئيس أساقفة باريس إن التبرعات التى تعهد أشخاص من حول العالم، بينهم رجال أعمال كبار، بدفعها لإعادة ترميم كاتدرائية نوتردام، والتى بلغت أكثر من مليار دولار، لم يتم جمعها بعد.

كيف نفهم قرار شطب 3 جزر كاريبية من القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبى؟.. الجزر مثلت "ملاذا آمنا" لأموال الأثرياء الفاسدين.. والاتحاد الأوروبى رفع القيود عنها بعد تغيير قواعدها الضريبية

فوجئ العالم بصدور بيان للاتحاد الأوروبى، الجمعة، كان مضمونه شطب 3 جزر كاريبية هى برمودا وبربادوس وأروبا من القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبى.

البحرين تطالب مواطنيها المتواجدين فى إيران والعراق بالمغادرة فورًا

أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الخارجية البحرينية تحذر رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة وتطالب الموجودين هناك بالمغادرة فورا.

المبعوث الأممى لليبيا يرتدى عباءة الإسلام السياسى من جديد.. غسان سلامة يلجأ للإخوان لتمرير رؤيته المشبوهة.. خطط لاجتماع تونس بمساعدة لرموز القذافى لإعادة انتاج الإسلاميين.. فقد الحياد بتهميش ممثلى الشرق الليبى

يقوم المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة بتحركات وإتصالات مع الدول الأوروبية وبعض القوى الإقليمية لعرقلة عملية الجيش الليبى لتحرير طرابلس، متجاهلا الدور الخطير الذى تلعبه المليشيات المسلحة والجماعات المتشددة فى مدن المنطقة الغربية وخاصة في طرابلس.

فيديو.. هطول أمطار غزيرة على الفجيرة بالإمارات

هطلت اليوم أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، ما أدى إلى اندفاع الشعاب من سفوح الجبال، وجريان الأودية فى المنخفضات الجبلية بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 610 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 18-5-2019 انخفاض ملحوظ بقيمة 3 جنيهات فى الجرام، عقب تراجع ملحوظ فى الأسعار العالمية للذهب، وسجل جرام الذهب لعيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 610 جنيها للجرام.

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد شهدت انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بدأ الجمعة الماضية بقيم وصلت 5 درجات على كل الأنحاء.

فيديو.. البهجة تهزم الحر والصيام على محور روض الفرج

انبهار وسعادة ارتسمت على وجوه المصريين وهم يزورون محور روض الفرج وتحيا مصر، يشعرون بالفخر وهم يسيرون على الممشى الزجاجى، الذى أصبح مزاراً سياحيا، سواء للمصريين أو غيرهم، فتوقف العشرات من المارة لالتقاط الصور التذكارية على الكوبرى أو مع الممشى حتى يظهر الماء من تحتهم.

صور.. مشاهير مسلمون ليسو عرب فى بيت الله الحرام أبرزهم بوجبا وتايسون

من وقت أخر يفاجئنا أحد المشاهير المسلون من غير العرب بنشر صور لهم أمام بيت الله الحرام أثناء تأدية مناسك الحج أو العمرة، كان أخرهم لاعب نادى مانشيستر يونايبت الانجليزى "بوجبا"

سوبر كورة.. مباراة الأهلى والإسماعيلى بحضور 30 فردا

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدورى الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بدون جمهور.

فيديو وأرقام.. الزمالك لأول مرة فى نهائى الكونفدرالية بالمشاركة الثالثة.. مفارقات مع الأهلى تطمئن جماهير ميت عقبة.. 90 دقيقة تفصل الأبيض عن رقم قياسى.. والعقدة المغربية "بشرة خير" قبل موقعة نهضة بركان

تترقب جماهير الزمالك ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، بعدما أصبح أبناء ميت عقبة على بعد خطوات من تحقيق حلم الجماهير البيضاء بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء.

سوبر كورة.. حريق داخل النادى الأهلى "صورة"

شهد مقر النادى الأهلي، فرع الجزيرة، حالة توتر قبل قليل بعد نشوب حريق داخل ملعب مختار التتش بشكل مفاجئ ليصاب المتواجدين بالنادى بحالة من الهلع والقلق.