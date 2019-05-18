video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 06:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

منى لمحكمة الأسرة: زوجى ضربنى وتسبب فى إجهاضى ولازم أتطلق

السبت، 18 مايو 2019 05:00 ص
منى لمحكمة الأسرة: زوجى ضربنى وتسبب فى إجهاضى ولازم أتطلق أرشيفية_ محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

لم تتخيل "منى.أ.ع" أن تعود إلى منزل أهلها بعد 4 شهور زواج، بعد أن انهال زوجها عليها بالضرب المبرح بيديه وقدميه حتى أفقدها الوعى وأصابها بنزيف ومن ثم فقدت جنينها، بسبب رفضها السفر معه إلى منزل أهله بالشرقية، لتدهور حالتها الصحية وتأكيد الطبيب ضرورة ملازمتها للفراش.

 

وأكدت الزوجة فى دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجها "على.ف": "منذ الأيام الأولى من زواجنا وهو يسبنى بأبشع الألفاظ ولولا اكتشافى الحمل لطلبت الطلاق".

 

وأضافت: "اعتاد على الإساءة لأهلى وحرم دخولهم لمنزلنا وحرر بلاغا ضدى بسرقته عندما طلبت الطلاق ليرجعنى بالقوة، بعد صدور حكم بإلزامى بمنزل الطاعة".

 

وتابعت: "عشت طوال 4 شهور برفقته أتعرض للتعذيب والحرمان من الخروج من المنزل ورفض شرائى الطعام ليعاقبنى على الاعتراض على ضربه لى بعد أن وصف ما يفعله بالرجولة".

 

واستطردت: "حاولت الهروب بعد استغلالى ذهابه للعمل ولكنى لم أنجح بسبب اعتراض حارس العقار لى ورفضه خروجى بناء على تعليمات زوجى، ليأتى ويلقنى علقة موت وذهبت بعدها للمستشفى بين الحياة والموت بعد أن فقدت الجنين".

 

وأكدت الزوجة تحريرها محضر بقسم شرطة مصر الجديدة ضد زوجها مرفق بالتقارير الطبية بإصابتها بكدمات فى أنحاء متفرقة، ما تسبب لها فى نزيف وفقدان الجنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مبادئ قانونية أقرتها محكمة الأسرة.. حكم يرفض انتقال أم لمحافظة أخرى لتمكين طليقها ووالدته من استضافه نجلها.. والحيثات: لا يجوز للأب أو لغيره أن يباعد بين الأم وولدها لما فيه من إيذاء للصغير وظلم للأم

مبادئ قانونية أقرتها محكمة الأسرة.. الأولوية الحفاظ على حقوق الطفل الشرعية .. منع الصغار من السفر بعد محاولة تهريبهم للخارج.. السفر دون إذن من له الحق فى الرؤية سبباً موجباً لإسقاط الحضانة

زوج لمحكمة الأسرة:" مراتى مفترية وكيدها دفعنى للأقدم على الانتحار علشان أهرب من وشها"

مبادئ قانونية.. محكمة الأسرة تقضى بإثبات زواج ونسب طفل لرجل تهرب من زوجته

زوجة لمحكمة الأسرة: شهرين زواج انتهوا بمحاولة إطلاق النار على يد حماتى

محكمه الاسره

ضرب الزوجات

عنف الازواج

الخلافات الزوجيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة