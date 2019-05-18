video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 03:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

منتدى شباب الباحثين الأفارقة نواة التواصل مع دول القارة السمراء.. اعرف التفاصيل

السبت، 18 مايو 2019 03:00 ص
منتدى شباب الباحثين الأفارقة نواة التواصل مع دول القارة السمراء.. اعرف التفاصيل منتدى شباب الافارقه
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

يمكن اعتبار منتدى شباب الباحثين الأفارقة نواة للتحرك مع أفريقيا باعتبارهم جسور تواصل مع الدول الإفريقية، كذلك التعاون مع بعض المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا المياه لاستضافة المزيد من شباب الباحثين الأفارقة، علاوة على التعاون بين المنظمات والشبكات لتحسين إدارة المياه بالتعاون مع الدول الإفريقية.
 

وهناك منظمة إقليمية وهى شبكة مستقلة لدعم قدرات الكوادر البشرية بدول حوض النيل ممولة من الحكومة الهولندية، وتقوم بدور لدعم البحث العلمى والباحثين الأفارقة، حيث يجرى حاليا التنسيق معهم لتمويل بعض الأنشطة علاوة على وجود مشروعات بعيدة عن البحث والتدريب من خلال مركز البحوث المائية ومركز التدريب الإقليمى، وخاضع للإشراف من منظمة اليونسكو، حيث ينظم أكثر من 3 دورات فى العام وتستمر شهر وشهرين، وتتضمن الدورات تدريب الخبراء بالتعاون مع بعض الجامعات حول طرق إدارة المياه، كما تشمل جولات ميدانية، وكانت مصر أول من طالبت بإنشاء هذه الشبكة، وكانت مسئولة عنها لمدة 18 عامًا كما تسعى مع شركاء التنمية لإيجاد آليات للتعاون مع الباحثين الأفارقة والجامعات الأفريقية.
 

كما أن هناك تعاونًا مع منظمة الفاو التى تعمل فى مشروعات لدعم جنوب – الجنوب، وذلك من خلال تدريب الكوادر الإفريقية فى مجالى الزراعة والرى بأكثر من 5 دول، وهناك اتفاق على تنظيم زيارات ميدانية خلال عام 2019 - 2020، بالإضافة إلى دورات هامة فى مجال هيدروليكا الأنهار، وكذلك التدريب فى مجال الزراعة مع محور المياه، بحيث يتم الاستفادة من مصادر أقوى للمياه.
 

ويوجد منتدى صندوق الاستثمار فى إفريقيا يسعى إلى تحسين فرص الاستثمار وخلق شراكات فى المجالات التنموية المختلفة، بالإضافة إلى التعاون مع بنك التنمية الإفريقى، حيث يهتم فى تمويل المشروعات المعنية باستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج وتشغيل الآبار الجوفية بالوادى الجديد، حيث يجرى حاليًا تقييم إمكانيات الطاقة الشمسية، واستخداماتها فى منطقتين بالوادى الجديد بهدف وضع توصيات، وخطوط استرشادية للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية والطرق المثلى لإدارتها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البحث العلمى: 3 جوائز لشباب الباحثين الأفارقة من جنوب إفريقيا والجزائر وبِينين

الرئيس السيسي يفتتح فعاليات منتدى أفريقيا للعلوم.. وزير التعليم العالى: مبادرة لدعم الباحثين الأفارقة.. بنك التنمية الإفريقى: 900مليون دولار لتوفير فرص عمل.. و"الإسلامى للتنمية": نصف مليار دولار لدعم الابتكارات

أكاديمية البحث العلمى تعلن 3 جوائز للشباب الباحثين الأفارقة خلال 2018

البحث العلمي : فوز 4 علماء بجوائز الرواد و 3 بجوائز شباب الباحثين الأفارقة

منتدى الباحثين الافارقة

افريقيا

قضايا المياه

ادارة المياه

الباحثين الأفارقة

المياه

اخبار

خبر

اخر الاخبار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
الحساب الرسمى لموسوعة جينيس يحتفى بمحور روض الفرج: مثير لإعجاب العالم

الحساب الرسمى لموسوعة جينيس يحتفى بمحور روض الفرج: مثير لإعجاب العالم

فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة