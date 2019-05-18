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السبت، 18 مايو 2019 07:32 م
خالد صلاح
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مقتل 8 مُسلحين من طالبان فى عملية للقوات الخاصة الأفغانية بشمال البلاد

السبت، 18 مايو 2019 07:20 م
مقتل 8 مُسلحين من طالبان فى عملية للقوات الخاصة الأفغانية بشمال البلاد عناصر من الجيش الأفغانى
كابول أ ش أ
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قُتل 8 مُسلحين تابعين لحركة طالبان، فضلا عن تدمير سيارة مفخخة، وذلك خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى مدينة (بول-اي-خمري) عاصمة إقليم بغلان بشمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، اليوم السبت، عن مصادر تابعة للجيش الأفغانى قولها: "إن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية تطهير على الطريق السريع لمنطقة (بول-اي-خمري) ما أسفر عن مقتل 8 مُسلحين من طالبان، وتدمير سيارة مفخخة.

من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

ويُعتبر إقليم بغلان واحدا من الأقاليم التى تنشط فيها عناصر طالبان، حيت تنفذ العديد من الأنشطة الإرهابية، التى تستهدف بها المؤسسات الحكومية والأمنية فى البلاد.

 


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