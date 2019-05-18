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مقتل 5 وإصابة 20 شخصا بينهم أطفال فى انفجار غرب أفغانستان

السبت، 18 مايو 2019 10:47 ص
مقتل 5 وإصابة 20 شخصا بينهم أطفال فى انفجار غرب أفغانستان تفجيرات فى افغانستان
أ ش أ
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أعلن مسؤول أفغاني، اليوم السبت، مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، إثر انفجار دراجة بخارية مفخخة في إقليم "هيرات" بغرب أفغانستان.

 

وقال مدير الصحة العامة بالإقليم عبد الحكيم تمنة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، إن 5 أطفال قتلوا وأصيب 20 شخصا آخرين، وذلك إثر انفجار دراجة بخارية مفخخة في حي أوبي بإقليم هيرات بغرب البلاد.

 

ونقلت مصادر إعلامية أخرى، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلاني فرهاد قوله، إن 14 شخصا آخرين أصيبوا بجروح جراء الانفجار الذي وقع صباح اليوم في منطقة أوبي، مشيرا إلى أنه من بين الجرحى الرئيس الإداري للمنطقة.

 

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

 


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