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السبت، 18 مايو 2019 02:59 م
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مقتل مدنى برصاص مجهولين فى مقديشيو

السبت، 18 مايو 2019 02:00 م
مقتل مدنى برصاص مجهولين فى مقديشيو حادث قتل فى مقديشيو-ارشيفية
أ ش أ
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لقي مدني مصرعه برصاص مسلحين مجهولين في حادث وقع بمقاطعة كاران في العاصمة الصومالية مقديشيو.

 

وذكر راديو شابيلي الصومالي اليوم،السبت، أن المهاجمين تمكنوا من الفرار من موقع الحادث بعد وقت قصير من وقوعه قبل وصول الشرطة، لافتا إلى أنه تم التعرف على هوية الضحية الذي كان يعمل موظفا لدى مؤسسة حكومية.

 

ونوه الراديو إلى أنه لم تعلن - حتى الآن - أية جهة مسئوليتها عن ارتكاب الحادث الذي يأتي ضمن سلسلة من عمليات القتل التي تستهدف الموظفين المدنيين وأفراد قوات الأمن في مقديشيو، غير أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" المتمردة الصومالية.

 


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