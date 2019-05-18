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"مصر للطيران": ذكرى حادث طائرة باريس دافع لاستمرار مسيرة العمل والنجاح

السبت، 18 مايو 2019 11:52 ص
"مصر للطيران": ذكرى حادث طائرة باريس دافع لاستمرار مسيرة العمل والنجاح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى
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وجه رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار أحمد عادل، رسالة للعاملين بالشركة وأهالى حادث طائرة باريس التى سقطت فى البحر المتوسط، بمناسبة الذكرى الثالثة للحادث، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا التى راحت جراء الحادث.

 

وجاء فى نص الرسالة: "تحل علينا فى هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم ذكرى غالية على قلوبنا جميعا نحن أبناء مصر للطيران وهى الذكرى السنوية الثالثة لضحايا وشهداء حادث طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS804 القادمة من باريس إلى القاهرة فى 19 مايو 2016، والذين أدعو الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

 

وتابع: "فقدنا زملاء لنا كانوا مثالا للإخلاص والتفانى فى العمل، ولنا معهم ذكريات جميلة ومروا معنا بأوقات صعبة وشاركونا من أجل النهوض بالشركة وفى سبيل تقدمها للأمام حتى استحقوا لقب شهداء الواجب؛ فتحية تقدير واعتزاز لهم منا جميعا ولنجعل من ذكراهم دافعا لنا لاستمرار مسيرة العمل والنجاح، وإلى لقاء قريب بإذن الله".

 


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