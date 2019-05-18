مصر للطيران تنقل 2800 معتمر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة

كتب محمود عبد الغنى

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم السبت، 16 رحلة جوية إلى جدة والمدينة، وتم نقل 2800 معتمر، من مطارى القاهرة وبرج العرب.

وقالت مصادر بالشركة، إن الشركة سيرت 10 رحلات من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، إضافة إلى تسير 6 رحلات من مطار برج العرب بإجمالى عدد ركاب 2800.

ومن المقرر أن تسير الشركة أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة، وإضافية من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة للعام الجارى ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقى الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة.