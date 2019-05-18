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السبت، 18 مايو 2019 10:46 م
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مصرع معلم ومدير مدرسة فى حادث تصادم سيارة بسوهاج

السبت، 18 مايو 2019 10:23 م
مصرع معلم ومدير مدرسة فى حادث تصادم سيارة بسوهاج جانب من الحادث
سوهاج محمود مقبول
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شهد الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية نجوع مازن دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، موقوع حادث تصادم سيارة ملاكى، بعمود إنارة على الطريق مما نتج عنه وفاة مدرس ومدير مدرسة .

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ لمدير أمن سوهاج، من إدارة تأمين الطرق تفيد بوقوع حادث سيارة على الطريق الزراعى الشرقى ووجود متوفين.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 4672 ه م ب ملاكى قيادة محمد . ح . م 37 سنة مدرسة ويقيم بناحية قرية الخيام دائرة المركز وبرفقته السيد . ا . ع 59 سنة مدير مدرسة وحال قيام سيارة أخرى بالإحاكاك بالسيارة على الطريق أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه إنحراف السيارة على جانب الطريق وإصطدامها بأحد أعمدة الإنارة.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة والمرافق له تم نقلهما لمستشفى دار السلام المركزى، وتم تحرير مجضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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