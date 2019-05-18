مصرع طفلة وإصابة والديها فى حريق التهم شقة سكنية بمصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت طفلة مصرعها وأصيب والداها، وتم إنقاذ طفلين فى حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، وتمت السيطرة على الحريق ونقل المتوفية والمصابين للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية بمنطقة الجيارة بمصر القديمة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، واخماد الحريق واستخراج رجل وزوجتة مصابين، فيما انقذ الأهالى طفلين أخرين، وبتفتيش الشقة عقب أخماد الحريق عثر على جثة طفلة متفحمة عمرها 3 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.