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مصدر أمنى عراقى: داعش يحرق عدة منازل بإحدى قرى الموصل

السبت، 18 مايو 2019 10:00 ص
مصدر أمنى عراقى: داعش يحرق عدة منازل بإحدى قرى الموصل تنظيم داعش الارهابى
أ ش أ
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قال مصدر أمني عراقي اليوم السبت، إن تنظيم (داعش) أحرق عددا من المنازل في قرية (تل الرمان) غربي مدينة الموصل.

وأضاف المصدر - في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) - "أن عناصر تنظيم داعش قاموا بحرق 12 دارا سكنية بالقرية، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة قبل أن تصل القوات الأمنية إلى مكان الحادث"، وأوضح أن القوات الأمنية طوقت المنطقة، واتخذت إجراءات مشددة.

كانت القرية المذكورة شهدت قبل أيام قيام (داعش) بقتل مختار منطقة الأكوار "مجبل فتحي شكر" وعائلته.. حيث كان يسكن بإحدى تلك الدور التي تم حرقها، وأسفرت العملية عن مقتل 5 أشخاص من بينهم المختار ووالدته وابن شقيقه، فيما نقلت كل من زوجة المختار وزوجة ابن شقيقه إلى مستشفى الموصل العام في وادي حجر ومازالت حالتهما حرجة حتى الآن.

 

 


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