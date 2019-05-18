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مشروع لحماية الشواطىء يستخدم تقنيات من البيئة للمرة الأولى فى مصر

السبت، 18 مايو 2019 08:19 م
مشروع لحماية الشواطىء يستخدم تقنيات من البيئة للمرة الأولى فى مصر ميناء دمياط
كتبت أسماء نصار
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للمرة الأولى، بدأت الحكومة فى استخدام ناتج تكريك القناة الملاحية لميناء دمياط لاستخدامه فى أعمال حماية الشواطىء، وإنشاء أحواض ترسيب عملاقة بجوار الحاجز الغربى للميناء بسعة تبلغ حوالى 600 ألف متر مكعب، وضخ ناتج تكريك القناة الملاحية داخل هذه الأحواض، حيث تم ملئها بالكامل خلال الأسابيع الماضية حتى تصبح مخزون إستراتيجى يستخدم فى أعمال التغذية بالرمال فى مناطق النحر المتاخمة للميناء، وذلك طبقاً لنتائج الاختبارات المعملية.

وطرحت الحكومة عقدين لأعمال إنشاءات جسور الحماية بطول 14 كيلومتر على شواطئ محافظة كفر الشيخ، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ فى غضون الأسابيع القليلة القادمة كما يجرى العمل الآن على طرح دراسة وضع الخطة المتكاملة لإدارة السواحل الشمالية لمصر.

الجدير بالذكر، أن الحكومة تنفذ مشروع جديد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وصندوق المناخ الأخضر لحماية الأراضى المنخفضة بدلتا نهر النيل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر بأطوال تصل إلى 69 كم على مدار الأعوام الخمس القادمة ووضع خطة متكاملة لإدارة السواحل الشمالية لمصر.


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حماية الشواطىء

التغذية بالرمال

البحر

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