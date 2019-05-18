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مسيرة الحشاشين..الآلاف يتظاهرون فى تشيلى للتوسع فى زراعة الماريجوانا (صور)

السبت، 18 مايو 2019 10:17 م
مسيرة الحشاشين..الآلاف يتظاهرون فى تشيلى للتوسع فى زراعة الماريجوانا (صور) تدخين الماريجوانا فى تشيلى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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شهدت العاصمة التشيلية سانتياجو، تظاهر الآلاف من مدخنى مخدر الماريجوانا وللمطالبة بالتوسع فى زراعة هذا المخدر، كى لا يتم تهريب المخدرات واستخدام الماريجوانا فى الاستخدامات الطبية .

وجاب المتظاهرون وسط المدينة تحت شعار " زراعة حقوقك"، مطالبين بعدم تهريب المخدرات وتقنين زراعة الماريجوانا ذاتيًا لأغراض طبية وترفيهية.

يذكر أنه فى عام 2015، اجتاز مشروع قانون يرمى إلى عدم تجريم زراعة هذه المادة بغاية الاستخدام الشخصى أو العلاجى مرحلة مهمة مع موافقة لجنة الصحة فى مجلس النواب بتشيلى وكذلك بدأ زراعته بمزارع للعلاج وليس للترفيه.

مسيرة الحشاشين فى تشيلى (1)
مسيرة الحشاشين فى تشيلى

 

مسيرة الحشاشين فى تشيلى (2)
مسيرة الحشاشين فى تشيلى

 

مسيرة الحشاشين فى تشيلى (3)
مسيرة الحشاشين فى تشيلى

 

مسيرة الحشاشين فى تشيلى (4)
مسيرة الحشاشين فى تشيلى
مسيرة الحشاشين فى تشيلى (5)
مسيرة الحشاشين فى تشيلى 
مسيرة الحشاشين فى تشيلى (6)
مسيرة الحشاشين فى تشيلى

 

مسيرة الحشاشين فى تشيلى (7)
مسيرة الحشاشين فى تشيلى
مسيرة الحشاشين فى تشيلى (8)
مسيرة الحشاشين فى تشيلى
مسيرة الحشاشين فى تشيلى (9)
مسيرة الحشاشين فى تشيلى

 

مسيرة الحشاشين فى تشيلى (10)
مسيرة الحشاشين فى تشيلى 

 

مسيرة الحشاشين فى تشيلى (11)
مسيرة الحشاشين فى تشيلى 

 

مسيرة الحشاشين فى تشيلى (12)
مسيرة الحشاشين فى تشيلى 

 

مسيرة الحشاشين فى تشيلى (13)
مسيرة الحشاشين فى تشيلى 

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