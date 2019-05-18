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مسئول قبرصى: نيقوسيا تأخذ رد فعل مناسب ضد محاولات تركيا تضليل المجتمع الدولى

السبت، 18 مايو 2019 05:21 م
مسئول قبرصى: نيقوسيا تأخذ رد فعل مناسب ضد محاولات تركيا تضليل المجتمع الدولى نيكوس اناستاسيادس رئيس قبرص
نيقوسيا أ ش أ
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قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو، اليوم السبت، إن بلاده تتخذ رد فعل مناسب ضد محاولات تركيا تضليل المجتمع الدولي.

جاء ذلك فى بيان مكتوب أصدره برودرومو، حسبما أفادت وكالة الأنباء القبرصية "سى إن إيه"، رداً على الادعاءات الواردة فى رسالة بعث بها وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو إلى الاتحاد الأوروبى والأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الدولى حول أنشطة الحفر التركية فى شرق البحر المتوسط.

وأضاف بردرومو فى بيانه: "فى هذا الوقت، تتصرف تركيا بشكل يتعارض مع القانون الدولى وتنتهك المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، فى حين أن الادعاء بأنها تعمل داخل الجرف القارى لأراضيها، إلى جانب كونها بلا أساس، يثبت أيضًا أن تركيا لا تتصرف نيابة عن القبارصة الأتراك كما تدعي، ولكن على حساب قبرص بشكل عام".

وشدد المسئول القبرصى على أن بلاده تحتج على إرسال تركيا سفينة حفر للتنقيب عن الغاز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالى منها. وقد فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة فى التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة القبرصية وكانت جولة المفاوضات الأخيرة قد أُجريت فى يوليو 2017 فى منتجع كران مونتانا فى سويسرا.

 


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