مسئول أمريكى يكشف سبب الإغلاق المفاجئ للسفارة فى العراق ..اعرف التفاصيل

وكالات الأنباء

كشف مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن سبب الإغلاق المفاجئ للسفارة فى العراق، الخميس، كان ناجمًا عن تهديد أمنى بطائرة دون طيار حلقت بالقرب من الموقع.

وأوضح المسؤول فى تصريح لـ "CNN"، "تؤكد التقارير عن (جهاز طائر موجه) حلق بالقرب من مجمع السفارة فى بغداد بتاريخ الـ16 من مايو، العناصر الأمنية فى السفارة أبلغوا بصورة مناسبة موظفى البعثة، وعادت العمليات إلى طبيعتها بعد تأكيد أن (الجهاز الطائر الموجة) لا يشكل خطرا للأشخاص أو المنشأة".

ويذكر أن تصريحات المسؤول الأمريكية تأتى بعد أيام على أمر وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موظفيها "غير الضروريين" بمغادرة العراق، ناشرة بيانا تطلب فيه أيضا من رعاياها "عدم السفر إلى العراق".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، فى بيان، أن طلب مغادرة موظفيها هو سواء فى سفارتها بالعاصمة العراقية، بغداد، أو القنصلية الأمريكية فى إربيل بإقليم كردستان، وأن خدمات التأشيرات فى كل من بغداد وإربيل ستعلقان بصورة مؤقتة، لافتة إلى أن طلب عدم سفر الأمريكيين إلى العراق يأتى بسبب "الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح"، حيث أن العديد من الإرهابيين والجماعات الطائفية المعادية لأمريكا قد تهدد المواطنين الأمريكيين والشركات الغربية فى كامل العراق، فيما يذكر أن شبكة NBC كانت أول من نشر تقريرا حول الإغلاق الأمنى المفاجئ للسفارة فى العراق.