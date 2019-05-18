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مسؤول عراقى: توزيع السلاح على العشائر بجنوب الموصل مخالف للدستور

السبت، 18 مايو 2019 09:40 ص
مسؤول عراقى: توزيع السلاح على العشائر بجنوب الموصل مخالف للدستور اسلحة-صورة ارشيفية
أ ش أ
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اعتبر مسئول محلي عراقي أن توزيع السلاح على العشائر في جنوب الموصل يثير التخوفات ويسبب الإرباك للدولة العراقية، ويعطي رسائل سلبية داخلية وخارجية ترمي بظلالها على مستقبل البلد ككل، فضلا عن أنه مخالفة دستورية صارخة وواضحة .

 

وقال قائم مقام قضاء (سنجار) العراقي محما خليل - في تصريحات نقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "العراق بقوات دفاعه الوطنية، الجيش والبيشمركة والشرطة والحشد الشعبي، ومن خلال مقاتلته لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، اكتسب خبرة كبيرة، وأصبح قوة".. مشيرا إلى أن القوات الأمنية العراقية بكافة صنوفها تلقت دعما دوليا ومحليا منقطع النظير من خلال شعبه والعشائر وكافة شرائح المجتمع الذي بدأ ينظر لهذه القوات بأنها صمام أمان للعراق.

 

ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في هذه الخطوة التي من شأنها أن تجعل السلاح يقع في يد عناصر (داعش).. مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد القوات الأمنية العراقية حتى تستمر برسالتها التاريخية في الدفاع عن العراق الواحد.

 


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