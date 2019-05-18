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مدينة البندقية الإيطالية تستهدف فتيات الليل والسكارى فى حملة لفرض النظام

السبت، 18 مايو 2019 09:46 م
مدينة البندقية الإيطالية تستهدف فتيات الليل والسكارى فى حملة لفرض النظام عناصر من الشرطة الايطالية
(رويترز)
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وافق مجلس مدينة البندقية الإيطالية، على قواعد لمنع فتيات الليل من "إساءة استخدام الأماكن العامة"، وعرقلة حركة المرور على طول شوارع، وقنوات المدينة العائمة المزدحمة بالسائحين.

وسيتم أيضا فرض غرامات على من يشرب الخمر خارج الحانات أثناء ساعات الليل وعلى السائحين الذين يتم ضبطهم يغوصون فى القنوات أو يسيرون فى المدينة عارين الصدور أو السائحات اللائى يسيرن بالبكيني، وهذه القواعد جزء من حملة من مجلس المدينة الذى يمثل يمين الوسط لفرض النظام العام.

وتستضيف البندقية نحو 25 مليون سائح سنويا منهم 14 مليون سائح يقضون يوما واحدا فقط هناك مما يؤدى إلى ازدحام الأزقة والكنائس الموجودة حول القنوات. وقال لويجى بروجنارو رئيس بلدية البندقية " يجب على أى سائح فى البندقية أن يكون محترما ويدرك أنه فى حالة ارتكابه سلوكا سيئا سيطرد من المدينة".

وتراجع عدد سكان البندقية من نحو 175 ألف نسمة بعد الحرب العالمية الثانية إلى نحو 50 ألف نسمة اليوم. ويشكو السكان من اجتياح السائحين لمدينتهم واضطرارهم هم لدفع الفاتورة. ووافق مجلس المدينة فى فبراير شباط على فرض رسم دخول يبلغ ثلاثة يورو على زوار اليوم الواحد للمساعدة فى تمويل صيانة المدينة وهو مبلغ سيرتفع إلى ما بين ستة وعشرة يورو ابتداء من عام 2020 اعتمادا على ارتفاع أو انخفاض الموسم.

 

 


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فرض النظام

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