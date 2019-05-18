مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور.. بينها القيادة بسرعات جنونية

كتب عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

السرعات الجنونية على الطرق

أقرت المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، بخصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يجرى فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.