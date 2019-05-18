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محلل سياسى يلقن قناة الجزيرة درسا: تصنيف الإخوان كإرهابية يفيد مسلمى العالم

السبت، 18 مايو 2019 12:06 ص
محلل سياسى يلقن قناة الجزيرة درسا: تصنيف الإخوان كإرهابية يفيد مسلمى العالم المحلل السياسى فى أمريكا الدكتور توفيق حميد
كتب محمود العمرى
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شن المحلل السياسى المقيم فى أمريكا الدكتور توفيق حميد، هجوما كبيرا على جماعة الإخوان الإرهابية ، قائلا إن تصنيفها جماعة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية، خطوة جيدة وأمر مفيد لكل المسلمين عموما فى كل الدول، إزالة الإخوان بشكل عام من الحياة، سيعطى الفرصة للإسلام المعتدل الذى يحترم حقوق الإنسان.

 

وأضاف المحلل السياسى بأمريكا، ردا على سؤال مذيع قناة الجزيرة"ألا تخاف أن تصنيف جماعة الإخوان من قبل أمريكا ككيان إرهابى يضر المسلمين عامة ومنهم أنت؟"، فأجاب "حميد" قائلا :" إن الإسلام المعتدل بعيد عن الإخوان، بعيد عن جرائمهم، والهمجية والاعتداء والقتل الذى انتهجته هذه الجماعات وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى أن جماعة الإخوان ليست جماعة معتدلة كما يدعى البعض، فكل كتابات سيد قطب تدعو للعنف، وأيضا الشيخ القرضاوى أعلنها صراحة من قبل ودعوته للعنف والقتل".

 

وتابع المحلل السياسى بأمريكا: "محمد البلتاجى حرض من قبل على العنف فى سيناء وغيرها، والجماعة كانت مسئولية عن أحداث المسجد فى سيناء الذى استشهد فيه 300 مواطن مسلم، وكل ما يحدث هو نتيجة للتحريض والعنف الذى يتبناه قيادات الإخوان".

 

 

 


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