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محافظ كفر الشيخ يحيل 33 موطفا بإدارة غرب التعليمية و4 نواب رؤساء مدن للتحقيق

السبت، 18 مايو 2019 06:37 م
محافظ كفر الشيخ يحيل 33 موطفا بإدارة غرب التعليمية و4 نواب رؤساء مدن للتحقيق الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ_ محمد سليمان
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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 33 موظفاً بإدارة غرب التعليمية للتحقيق لانصرافهم عن العمل قبل مواعيد العمل الرسمية بدون خط سير أو تصريح معتمد، مكلفاً وكيل وزارة التربية والتعليم بالتحقيق فى مخالفات مديرية التربية والتعليم لتحقيق الانضباط الإدارى وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

 

ووجد خلال التفتيش على أعمال شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عدم وجود سجل مع مسئول الحضور والانصراف يدون فيه التأخيرات، ولا يوجد مسئول للبوابة وبالتالى لا يوجد سجل لتدوين التصاريح للعاملين بإدارة غرب التعليمية وعدم تسجيل أسماء من يغادرون مقر العمل بدون إذن أو خط سير، وجود تصاريح خروج غير محددة الوقت، حصول بعض العاملين بإدارة غرب التعليمية على أكثر من ثلاث تصاريح ولم يتم جمع هذه التصاريح واحتساب أيام إجازة اعتيادية، انقطاع بعض العاملين بإدارة غرب التعليمية بكفر الشيخ عن العمل ولم يتقدموا بإجازات عن هذه الأيام حتى تاريخ القيام بالمأمورية.

 

كما أحال محافظ كفر الشيخ 4 نواب رؤساء مدن للتحقيق لعدم إعطائهم تمام بإشارة غرفة العمليات فى موعدها بالنوبتجية الليلية فى يوم 8 مايو 2019 وبداية يوم الخميس الموافق 9 مايو 2019، منهم نائب مدينة مصيف بلطيم عن عدم إعطائه التمام 6 صباحاً، ونائب مدينة سيدى غازى عن عدم إعطائه التمام الساعة 6 صباحاً، نائب رئيس مدينة برج البرلس عن عدم إعطائه التمام الساعة 8 صباحاً، ونائب مدينة مطوبس عدم إعطائه التمام الساعة الثانية صباحا بناءً على تقرير غرفة العمليات الرئيسية، طبقا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.


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