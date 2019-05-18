محافظ المنوفية يسلم كرسياً كهربائياً لمواطنة من ذوى الإحتياجات الخاصة

المنوفية - محمد فتحى

سلم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، كرسياً كهربائياً لـ (أ .ر. س) من ذوى الاحتياجات الخاصة والمقيمة بمركز أشمون تبرع من أحد المواطنين، مراعاة لظروفها الصحية ومساعداتها على سهولة الحركة لممارسة حياتها بشكل أيسر، بحضور مدير إدارة شئون المرأة ورئيس لجنة حماية الطفل بالديوان العام.

حيث أعربت المواطنة عن سعادتها البالغة لمحافظ المنوفية على تلك اللمسة الإنسانية والتى ستساعدها على إستعادة حياتها اليومية ورفع جزء من المعاناة عن أهلها.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، حرصه على توفير كافة أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم وتوفير المناخ الملائم لهم، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، كما قدم الشكر للمتبرع لحرصه على المشاركة المجتمعية وتلبية إحتياجات المواطنين من خلال المساهمة فى توفير الكرسى المتحرك.

