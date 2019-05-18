محافظ القليوبية يناقش إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا لمناقشة ومتابعة إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016، وذلك بحضور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ورؤساء المدن والاحياء والمستشار القانونى ومدير مديرية الإسكان وإدارة الحماية المدنية.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، الاشتراطات المطلوبة من الحماية المدنية لتوفيق أوضاع الكنائس، حيث طالب عمل معاينة لكل كنيسة على حدة وتطبيق اشتراطات الحماية المدنية للوصول للقدر الكافى من الأمان وحماية أرواح المواطنين، مطالبا الحماية المدنية بالتيسير وتطبيق الاشتراطات بطريقة مرحلية بالتوازى مع باقى الإجراءات المطلوبة للترخيص.

وأكد المحافظ، على ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة لتقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والتواصل مع مسئولى الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

كما طالب، بسرعة البدء بالكنائس التى يسهل تطبيق اشتراطات الحماية المدنية عليها وتطبيق الحد الأدنى من الاشتراطات على باقى الكنائس التى يصعب تطبيق كامل الاشتراطات عليها وذلك دفعا للأعمال وسرعة الإنجاز وتوفيق كل الكنائس المطلوبة بالمحافظة.