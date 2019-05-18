محافظ القليوبية للعليا لإدارة الإعلانات: يهمنا تنظيم المنظومة ومحاربة فوضى الإعلان

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة لمناقشة اللائحة الجديدة للإدارة، وذلك بحضور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ورؤساء المدن والأحياء والمستشار القانونى ومديرى عموم الشئون المالية والإدارية والتفتيش المالى والإدارى والشئون الاقتصادية والهندسية والمتابعة ومركز المعلومات والمكتب الفنى والعشوائيات والتفتيش المالى والكهرباء والاعلانات.

ومن ناحيته أكد المحافظ، أن الهدف من إدارة الإعلانات ليس فقط العائد المادى التى يدخل صندوق المحافظة بقدر تنظيم المنظومة ومحاربة فوضى الإعلان والمعلومات المغلوطة التى تضلل المواطنين بالإضافة الى الحفاظ على المظهر الحضارى لشوارعنا.

وتم خلال الاجتماع، عرض إجمالى المبالغ المحصلة بكل وحدة محلية للمركز أو المدينة والحي، كما تم عرض المقترح لإدراج كل من المستشار القانونى وإدارة المجالس واللجان ومدير مراكز المعلومات والتنمية المحلية، حيث تم موافقة اللجنة على إدارجهم لصالح أعمال اللجنة، كما تم أيضا مناقشة البند العاشر بكراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمزادات والمعدة من جانب المستشار القانوني، وأيضا تم مناقشة عرض الطلبات المقدمة من الشركات والوكالات بطلب التقدم بطلب إعلانات مباشرة.

كما تم مناقشة مقترح بشأن الإجراءات التى تتم بخصوص الشوارع الداخلية بالمدن والتى يصعب عمل مزاد عليها والمراد إقامة إعلانات بالشارع على الأعمدة من أصحاب الشركات والمواطنين حيث تم التوجيه بالإلتزام باللائحة القانونية المعتمدة كما وجه المحافظ بإزالة كل الإعلانات المخالفة التى لا يلتزم أصحابها بالقوانين .