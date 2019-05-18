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محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير محيط المنطقة الحرة بمدينة نصر

السبت، 18 مايو 2019 05:10 م
محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير محيط المنطقة الحرة بمدينة نصر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير النهائية بمحيط المنطقة الصناعية والحرة العامة بمدينة نصر التابعة لوزارة الاستثمار.
     
وتابع المحافظ الأعمال الجارية لرفع كفاءة منطقة امتداد شارع حسن المأمون، ورفع كافة التراكمات والمخلفات بمحيط المنطقة وأسفل الضغط العالى والمخيم الدائم، ووجه بضرورة الانتهاء من خطة التطوير لمحيط المنطقة الصناعية طبقاَ للجدول الزمنى المحدد، والتى تشمل اعمال توسعة وتطوير لطريق الوفاء والأمل ورفع كفاءة الانارة والتشجير بطول امتداده بجانب اعمال الرصف والأرصفة. 
 
يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم من جهود لتطوير المناطق الحرة والبنية الأساسية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، للمساهمة فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.
 
 

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