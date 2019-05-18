video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية: توريد 97 ألف طن قمح إلى صوامع وشون وهناجر المحافظة

السبت، 18 مايو 2019 02:53 م
محافظ الغربية: توريد 97 ألف طن قمح إلى صوامع وشون وهناجر المحافظة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح، إلى صوامع وهناجر وشون المحافظة للتأكد من إنتظامها دون أى معوقات، مشيراً أنه تم توريد 97 ألف طن قمح منذ بداية موسم التوريد فى 15 إبريل الماضى، والذى يستمر إلى 15 يوليو القادم طبقاً للقرار الوزارى المشترك رقم 154 لسنة 2019، وذلك من إجمالى 134 ألف طن مستهدف توريدهم.

حيث تم حصاد حوالى 110 ألف فدان حتى الأن، من إجمالى مساحة القمح المنزرعة هذا العام والتى تعادل 134 ألف و936 فدان.

يذكر أنه تم توريد 32 ألف طن إلى البنك الزراعى، و34 ألف طن إلى الشركة المصرية للصوامع، و31 ألف طن إلى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، حيث أن الطاقة الإستعابية لأماكن تخزين القمح بالمحافظة تستوعب 193340 طن، مقسمة على 3 صوامع بطاقة 85000 طن و10 شون أسمنتية بطاقة 67700 طن وثمان شون ترابية بطاقة 28800 طن و4 هناجر بطاقة 11840طن.

وأشار المحافظ، أن اللجنة المشكلة من "عضو مديرية التموين وعضو من الرقابة على الصادرات وعضو من الزراعة وأمين الشونة وعضو من جمعية القبانية" هى المسئولة عن إستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة، حيث تبلغ قيمة توريد الأردب 655 جنية لدرجة نقاوة 22.5 قيراط و670 جنية لدرجة نقاوه 23 قيراط و685 لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، ولا يتم إستلام الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

وأكد محافظ الغربية على إستمرار تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد من توفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1او2 مع الإلتزام بصرف كافة المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى مليون و990 ألف طن

محافظ الغربية: توريد 80 ألفا و276 طن قمح حتى الآن بالشون والصوامع

توريد 277 ألف و 492 طن قمح لصوامع وشون المحافظات

توريد مليون و720 ألف طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن

محافظ الغربية: توريد 44 ألفا و172 طن قمح للشون والصوامع منذ بداية الحصاد

الغربية

محافظ الغربية

توريد القمح بالغربيةن البنك الزراعى

الشركة المصرية للصوامع

مصر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

أخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة