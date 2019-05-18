محافظ الغربية: توريد 97 ألف طن قمح إلى صوامع وشون وهناجر المحافظة

الغربية – مصطفى عادل

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح، إلى صوامع وهناجر وشون المحافظة للتأكد من إنتظامها دون أى معوقات، مشيراً أنه تم توريد 97 ألف طن قمح منذ بداية موسم التوريد فى 15 إبريل الماضى، والذى يستمر إلى 15 يوليو القادم طبقاً للقرار الوزارى المشترك رقم 154 لسنة 2019، وذلك من إجمالى 134 ألف طن مستهدف توريدهم.

حيث تم حصاد حوالى 110 ألف فدان حتى الأن، من إجمالى مساحة القمح المنزرعة هذا العام والتى تعادل 134 ألف و936 فدان.

يذكر أنه تم توريد 32 ألف طن إلى البنك الزراعى، و34 ألف طن إلى الشركة المصرية للصوامع، و31 ألف طن إلى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، حيث أن الطاقة الإستعابية لأماكن تخزين القمح بالمحافظة تستوعب 193340 طن، مقسمة على 3 صوامع بطاقة 85000 طن و10 شون أسمنتية بطاقة 67700 طن وثمان شون ترابية بطاقة 28800 طن و4 هناجر بطاقة 11840طن.

وأشار المحافظ، أن اللجنة المشكلة من "عضو مديرية التموين وعضو من الرقابة على الصادرات وعضو من الزراعة وأمين الشونة وعضو من جمعية القبانية" هى المسئولة عن إستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة، حيث تبلغ قيمة توريد الأردب 655 جنية لدرجة نقاوة 22.5 قيراط و670 جنية لدرجة نقاوه 23 قيراط و685 لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، ولا يتم إستلام الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

وأكد محافظ الغربية على إستمرار تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد من توفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1او2 مع الإلتزام بصرف كافة المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد.