محافظ البحيرة يوجه بسرعة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى بكوم حمادة

البحيرة- ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تذليل كافة العقبات التى تعترض تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى لقرية بيبان بمركز ومدينة كوم حمادة .

كما وجه بالتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية لعمل الصيانة اللازمة لجميع شبكات المرافق قبل البدء فى أعمال الرصف حفاظا على المال العام مع منح مسؤول الغاز والطرق مهلة لمدة أسبوعين للدراسة والخروج بقرار تمهيدا لبدء الأعمال بالقرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الذى عقده محافظ البحيرة مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة ومسئولى الغاز والمياة والطرق والنقل والكبارى والكهرباء والاتصالات بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ وعبد الرحمن الشهاوى - سكرتير عام المحافظة وحازم الأشمونى - السكرتير العام المساعد وذلك لمناقشة وتذليل العقبات التى تعترض توصيل الغاز الطبيعى لقرية بيبان بكوم حمادة ودراسة أنسب الوسائل لتوصيل الغاز للمنازل المحرومة بأقل تلفيات للطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، كما تم خلال الاجتماع دراسة الموقف التنفيذى للأعمال الجارية بالموقف الجديد بجوار المستشفى العام بكوم حمادة والمقرر الانتهاء منه خلال شهرين.

وكلف محافظ البحيرة الهيئة العامة للطرق بعمل حصر لجميع الطرق التابعة للهيئة والتى تحتاج لأعمال صيانة وتجديد، كما كلف شركة الكهرباء بسرعة نقل خط الجهد المتوسط المار فوق الموقف وإحلاله بكابلات أرضية وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة.