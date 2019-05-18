video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 07:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة يوجه بسرعة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى بكوم حمادة

السبت، 18 مايو 2019 06:13 م
محافظ البحيرة يوجه بسرعة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى بكوم حمادة جانب من الاجتماع
البحيرة- ناصر جودة
إضافة تعليق

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تذليل كافة العقبات التى تعترض تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى لقرية بيبان بمركز ومدينة كوم حمادة .

 

كما وجه بالتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية لعمل الصيانة اللازمة لجميع شبكات المرافق قبل البدء فى أعمال الرصف حفاظا على المال العام مع منح مسؤول الغاز والطرق مهلة لمدة أسبوعين للدراسة والخروج بقرار تمهيدا لبدء الأعمال بالقرية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الذى عقده محافظ البحيرة مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة ومسئولى الغاز والمياة والطرق والنقل والكبارى والكهرباء والاتصالات بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ وعبد الرحمن الشهاوى - سكرتير عام المحافظة وحازم الأشمونى - السكرتير العام المساعد وذلك  لمناقشة وتذليل العقبات التى تعترض توصيل الغاز الطبيعى لقرية بيبان بكوم حمادة ودراسة أنسب الوسائل لتوصيل الغاز للمنازل المحرومة بأقل تلفيات للطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، كما تم خلال الاجتماع دراسة الموقف التنفيذى للأعمال الجارية بالموقف الجديد بجوار المستشفى العام بكوم حمادة والمقرر الانتهاء منه خلال شهرين.

 

وكلف محافظ البحيرة الهيئة العامة للطرق بعمل حصر لجميع الطرق التابعة للهيئة والتى تحتاج لأعمال صيانة وتجديد، كما كلف شركة الكهرباء بسرعة نقل خط الجهد المتوسط المار فوق الموقف وإحلاله بكابلات أرضية وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحيرة يقرر تشكيل لجنة لتوزيع المعونات الغذائية على محدودى الدخل والأرامل

محافظ البحيرة : تشغيل خط مياه "أبو حمص - الصخرة" بتكلفة 35 مليون جنيه

محافظ البحيرة: سنقطع رؤوس الفساد مهما كان حجمها ونفوذها

صور.. محافظ البحيرة يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية بدمنهور

محافظة البحيرة

مشروعات الغاز

محافظ البحيرة

كوم حمادة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة