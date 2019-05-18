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محافظ الإسماعيلية يشهد إجراءات القرعة العلنية لحجاج الحالات الإنسانية وكبار السن

السبت، 18 مايو 2019 02:33 م
محافظ الإسماعيلية يشهد إجراءات القرعة العلنية لحجاج الحالات الإنسانية وكبار السن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، مراسم إجراء القرعة العلنية لحجاج الحالات الإنسانية، والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، والتى نظمتها مديرية التضامن الإجتماعى، برئاسة مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن.

وتم إجراء مراسم القرعة العلنية على 10 حالات من الحالات الإنسانية وكبار السن لاختيار عدد أربعة من الفائزين، وفى حضور جميع المتقدمين تم إجراء القرعة والسحب وقد فاز بالقرعة كل من "دهبية رشوان عبد اللطيف وفرحة عبد الباقى حسانين"، وفاز بالاحتياطى كل من "فتحى إبراهيم كامل ومحمد رمضان محمد".

كما فازت أنعام طنطاوى سيد من الحالات الإنسانية الملحة، ومرافقها نجلها محمد صالح محمد، والإحتياطى لها "إيمان عبد المنعم معوض ومرافقها السيد عبد المنعم معوض".

ومن جانب أخر، أعلن اللواء عمر أدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، بدء عملية رصف شوارع مدينة القنطرة الجديدة بمساحة 8 كيلو بتكلفة 7.5 مليون جنية، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بضرورة تقديم الخدمات العامة للمواطنين فى جميع القطاعات.

وأشار رئيس مدينة القنطرة شرق، فى تصريحات صحفية له، إلى أن جهاز تعمير سيناء يشرف على رصف شارع الشرطة (الجامعة)، والطرق بين العمارات السكنية، وأنة تم التنسيق مع الجهات قبل بدء أعمال الرصف ومن بين هذة الجهات الكهرباء ومياه الشرب الإتصالات، والتأكد من عدم وجود أعمال لهذه الجهات فى المنطقة قبل الرصف .

ومن جانب أخر أكد رئيس مدينة القنطرة شرق على تنفيذ حملات للنظافة داخل المدينة شملت منطقة وسط البلد، وشارع التحرير، وبعض الشوارع الجانبية بإشراف المهندس محمد على سكرتير المركز، ومحمد صابر مساعد رئيس المدينة، وإبراهيم هيكل مدير تحسين البيئة.

 


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