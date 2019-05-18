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مجازاة 4 مسئولين بالمنطقة الأزهرية للندب فى وظائف دون الإعلان عنها

السبت، 18 مايو 2019 03:15 م
مجازاة 4 مسئولين بالمنطقة الأزهرية للندب فى وظائف دون الإعلان عنها مشيخة الأزهر - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، مدير الإدارة المركزية بمنطقة المنيا الأزهرية بعقوبة اللوم، وغرمت مدير الإدارة، بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفى، كما خصمت شهرين من أجر أخصائيين تنسيق بمنطقة المنيا الأزهرية، وذلك للندب فى وظائف دون الإعلان عنها بالمخالفة للقانون.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

 

وأكد تقرير الاتهام أن المحال الأول أصدر قرار ندب بإسناد عمل مدير إدارة أبو قرقاص الأزهرية ندبا إلى أحد الموظفين، دون اتخاذ إجراءات الإعلان عن تلك الوظيفة، وإصدار تعليمات للتنسيق بإصدار أمر ندب له، بالمخالفة للقانون، كما أصدر أمر ندب لموظفة أخرى للعمل كمدير إدارة ملوى الأزهرية دون الإعلان عن تلك الوظيفة، وأصدر أمر ندب لموظف ثالث للعمل مديرا لمعهد المنيا الجديدة الإعدادي.

 

وقام المحال الثانى بترشيح شيخًا لمعهد المنيا الإعدادى الجديد، وشيخًا لمعهد طنها الجبل الابتدائى، رغم كونه على وظيفه معلم فقط، وذلك بالمخالفة للقانون.

 

وأمر المحال الثالث بتنفيذ أمر الندب للموظفين، رغم عدم الإعلان عن تلك الوظائف، ونفذ الأمر المحال الرابع، وأكدت المحكمة خلال حيثيات حكمها، أن المحال الأول اعترف بأن الندب كان مؤقت تيسيرا للعمل لحين الإعلان، وذلك استنادا إلى كتاب الإدارة العامة للتنسيق الوارد للمنطقة، بعدم الإعلان عن وظائف الإشراف والإدارة ووظائف التوجيه، إلا من خلال الإدارة العامة للتنسيق بقطاع المعاهد، لأن تلك المعاهد كانت بحاجة ماسة لتكليف من يديرها، ولذلك تم صدور تلك القرارات بصفة مؤقتة لحين مخاطبة المشيخة بالإعلان.


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