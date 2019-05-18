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مبادرة 100 مليون صحة تكشف إصابة 2 مليون و197 ألف مواطن بفيروس سى

السبت، 18 مايو 2019 04:00 ص
مبادرة 100 مليون صحة تكشف إصابة 2 مليون و197 ألف مواطن بفيروس سى مبادرة 100 مليون صحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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كشف تقرير نتائج حملة الكشف على المواطنين من فيروس سى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة"، عن ثبوت إصابة 2 مليون و197 ألفًا و177 مواطنًا بفيروس سى ممن جرى فحصهم منذ بداية الحملة وحتى انتهاءها.

 

وأبقت الحكومة على 305 نقاط بالجمهورية مستمرة فى عمليات الفحص ضمن مبادرة 100 مليون صحة الخاصة بفيروس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والقلب.

 

وتولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف الرعاية الصحية لجموع المواطنين من خلال تطبيق المنظومة الكاملة للرعاية الصحية.

 


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