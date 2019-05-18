video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مادورو: المحادثات بالنرويج تهدف لوضع "أجندة سلمية" مع المعارضة الفنزويلية

السبت، 18 مايو 2019 12:00 م
مادورو: المحادثات بالنرويج تهدف لوضع "أجندة سلمية" مع المعارضة الفنزويلية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو أن المحادثات التي ستجري في النرويج خلال الأسبوع الجاري مع ممثلين للحكومة الفنزويلية والمعارضة تهدف إلى "إعداد أجندة سلمية" لكراكاس .

 

ووصل ممثلون لكل من الطرفين المتنازعين في فنزويلا - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم، السبت، إلى النرويج الأسبوع الماضي، مما يشير إلى نهج جديد لإنهاء التوترات التي دامت منذ شهور وتصاعدت بعد فشل دعوات زعيم المعارضة خوان جوايدو للجيش بالإطاحة بالرئيس مادورو.

 

وكانت حكومة مادورو قد توجهت بالشكر للنرويج لدعمها حوارا مع المعارضة في مسعى لحل الأزمة في فنزويلا.

 

يذكر أن وزارة الخارجية النرويجية أعلنت في وقت سابق أن المحادثات في (مرحلة استكشافية)، وللنرويج تاريخ من الوساطة في النزاعات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. العالم هذا الصباح .. "الألم والمجد" يعيد ألمودوبار للعمل مع كروز وبانديراس في مهرجان كان .. بدء التصويت فى الانتخابات التشريعية الأسترالية.. استمرار أزمة نقص الوقود فى فنزويلا

خارجية فنزويلا: كاراكاس مستعدة لبدء حوار مع أمريكا على أساس الاحترام المتبادل

صور .. استمرار أزمة نقص الوقود فى فنزويلا

الأزمة فى فنزويلا.. 3 خلافات واتفاق وحيد على مائدة واشنطن وموسكو فى الأزمة الفنزويلية.. رحيل النظام مطلب أمريكا الوحيد لاحتواء المشكلة.. ومسئول روسى: أى إجراء يثير حرباً أهلية "غير مسئول" ولن يتم السكوت عليه

فنزويلا تطلب من إسبانيا سحب اعترافها بجوايدو

الصحف الأمريكية والبريطانية: الديمقراطيون يخشون تضخيم ترامب للتهديد القادم من إيران.. انهيار المحادثات بين ماى وحزب العمال بشأن بريكست.. الصحافة الإيطالية والإسبانية: فنزويلا تتفاوض مع روسيا لإعادة هيكلة ديونها

فنزويلا

مادورو

النرويج

المعارضة الفنزويلية

كراكاس

جوايدو

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة