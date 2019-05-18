لماذا تتخوف أمريكا من منظومة صواريخ "إس 400 الروسية"؟ تعرف على التفاصيل..

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

تتسابق الكثير من دول العالم فى الحصول على منظومة الصواريخ إس 400 الروسية، ولعل فى مقدمة هذه الدول الصين وإيران وتركيا والجزائر وهناك مفاوضات سرية بين روسيا والكثير من دول العالم تجرى فى الخفاء من أجل شراء هذه المنظومة، والتى تعتبر بحق من أكثر المنظومات تطورا فى العالم .





مسئولون أمريكيون: إس-400 تهدد مقاتلاتنا إف-35



وأكد مسئولون أمريكيون وصفوا شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 بأنه "إشكالية كبيرة" قائلين إنه سيهدد أمن مقاتلات إف-35 الأمريكية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

-قادرة على كشف الأهداف عن بعد 400 كيلو متر.

-قادرة على التصدى لـ80 هدفا فى وقت واحد.

-سرعةصواريخ المنظومة 4.8 كيلو متر فى الثانية.

-قادرة على الوصول للأهداف على ارتفاع 30 كيلو متر

-قادرة على التصدى للصواريخ والطائرات المسيرة

وكانت منظومة صواريخ "إس-400" الروسية، التابعة للقطاع الجنوبى فى القرم، تصدت بنجاح لهجوم صاروخى وهمى فى تجربة محاكاة .



منظومة اس 400

تركيا تتمسك بصفقة صواريخ إس-400



بينما تتمسك تركيا بصفقة صواريخ إس-400 الدفاعية، التى وقعتها مع روسيا، قائلة إنها ستتسلمها الصيف المقبل، تتوالى التحذيرات والتهديدات الأمريكية لشريكتها فى حلف شمال الأطلسي، وجميعها تجبر حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على الاختيار بين المنظومة الروسية المضادة للصواريخ أو نظيرتها الأمريكية مضافا إليها الشبح التى لا تقهر.

وشملت "العواقب الخطيرة"، كما وصفها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، فى حال أصرت تركيا على شراء المنظومة الروسية، فرض عقوبات على أنقرة، وحرمانها من نظام باتريوت الصاروخى وطائرات إف-35.

ويرى الأمريكيون فى النظام الروسى تهديدا مباشرا لطائراتهم فى تلك المنطقة، أما حلف الشمال الأطلسى (الناتو) فينظر إلى نظام الدفاع إس-400 الروسى، على أنه لا يمكن دمجه فى نظام الدفاع الجوى الخاص بالحلف .

لذلك نقدم لكم ملخص عن منظومة صواريخ إس-400



مدى صواريخ اس 400 ؟



تم عرض منظومة صواريخ إس 400 الجديدة وهذه المنظومة قادرة على رصد وتدمير الأهداف على بعد 400 كلم وتشمل تلك الأهداف الطائرات والصواريخ البالستية وصواريخ كروز .



منظومة اس 400

روسيا تضع منظومة ” إس-400 ” فى قاعدة ” حميميم ” السورية



وبتاريخ 25/11/2015 أعلن وزير الدفاع الروسى عن قرار نشر منظومة ” إس-400 ” للدفاع الجوى فى قاعدة ” حميميم ” وعن وصول الطراد الصاروخى ” موسكو ” المجهز بنظام ” فورت ” وهو نسخة من منظومة ” إس – 300 ” معدلة لنصبها على السفن إلى مكان تمركز جديد قبالة سواحل اللاذقية .

وبتاريخ 4/3/2018 كشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن منظومة أفنجارد الصاروخية وعن إنتاج صاروخ جديد وصفه بأنه لا يقهر وهو يحلق على إرتفاع منخفض يصعب رصده قادر على حمل أسلحة نووية غير محدود المدى مع عدم إمكانية الكشف عن مساره ويمكنه بكل سهولة تجاوز خطوط الردع وهو لا يقهر أمام جميع الأنظمة الحالية للدفاعات الصاروخية والجوية .

وبتاريخ 1/2/2019 أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترمب أن بلاده ستعلق كافة إلتزاماتها بموجب الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى والبدء فى عملية الإنسحاب من المعاهدة والتى ستكتمل خلال ستة أشهر إلا إذا عادت روسيا للإتزام بالمعاهدة وتدمير جميع الصواريخ والمنصات والمعدات التى تنتهكها.

منظومة الصواريخ إس 400 :-



حسب التقارير العسكرية والصحفية الصادرة عن مقاطعة استرخان الروسية حيث تم إختبار فعالية منظومة الصواريخ إس 400 (ترايمف) والتى تعنى الإنتصار، فلقد تم الإعلان عن دخول هذه المنظومة إلى الخدمة الفعلية وتم نشرها فى المدن الروسية الكبرى وفى المواقع الإستراتيجية الهامة ولا يعلم أحد بوجه الدقة متى تم نشر هذه الصواريخ إلا أن البعض يؤكد أنه تم نشر هذه المنظومة فى مدينة موسكو فى عام 2007 ولكنها فى عام 2014 أنتشرت فى كل المواقع الإستراتيجية الهامة فى روسيا ولقد تم تسريب الكثير من المعلومات عن مزايا هذه المنظومة التى يقال إنها استمرار لمنظومة الصواريخ إس 300 .