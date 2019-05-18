كيف أصبح "السجق الديمقراطى" رمزا ليوم الانتخابات فى أستراليا؟

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الأستراليين انتهوا من التصويت فى الانتخابات العامة بالبلاد، ورغم المنافسة الشرسة بين الحزب الليبرالي المحافظ، وبين حزب العمال، إلا أن "نقانق الديمقراطية" خطفت الأضواء من السياسيين بعد أن أصبحت أكثر ما يميز الانتخابات الأسترالية فى السنوات الأخيرة.

وتوضح صحيفة "الإندبندنت" أنه بموجب القانون يجب على جميع الاستراليين التصويت، حيث تعد أستراليا الدولة الوحيدة الناطقة بالإنجليزية التى تطبق نظام التصويت الإجبارى، ولكن ماذا عن النقانق؟

تقول الصحيفة إن "نقانق الديمقراطية" عبارة عن تقليد أسترالى لجمع التبرعات فى أماكن الاقتراع يوم الانتخابات عن طريق بيع ساندويتشات السجق بالقرب من مراكز الاقتراع.

وأصبح تناول النقانق يوم الانتخابات أمرا متوقعا فى الثقافة الأسترالية، حتى أن الانتخابات الفيدرالية فى 2 يوليو عام 2016، غير موقع "تويتر" للتدوين القصير الرموز التعبيرية الخاصة بالانتخابات إلى صورة نقانق على شريحة من الخبز الأبيض باستخدام هاشتاج #الأستراليون_يصوتون.

وبما أن الأستراليين يصوتون دائمًا يوم السبت والتصويت إلزامي ، فهناك دائمًا إقبال كبير من الناخبين على كل من انتخابات الولاية والانتخابات الفيدرالية. وتوجد العديد من أماكن الاقتراع في المدارس وقاعات المجتمع والكنائس وغالبًا ما تستفيد هذه المجموعات من العدد الكبير من الأشخاص الذين يصلون إلى موقعهم من خلال إنشاء أكشاك لجمع التبرعات

وهذا العام، قام الأستراليون بنشر صور باستخدام هاشتاج #DemocracySausage لتحديد أكشاك بيع النقانق المحلية. ولفتت الإندنبندنت إلى أن "نقانق الديمقراطية" وصلت إلى أكشاك الاقتراع في أماكن بعيدة مثل نيويورك وبرلين واليابان.

ومن ناحية أخرى، تنبأت استطلاعات الرأى بفوز للمعارضة ، وهو ما يعنى أن موريسون ، الذي أصبح رئيسًا للوزراء في شهر أغسطس ، سيكون قضى أقصر مدة زمنية للمنصب خلال 118 عامًا.

ويشير استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن حزب (العمال) المعارض قد يفوز في الانتخابات بحصوله على 82 مقعدا من أصل 151 مقعدا بمجلس النواب، حيث يحق للحزب الذي يحصل على أغلبية الأصوات تشكيل الحكومة لحد أقصى يبلغ ثلاثة أعوام.

وكان زعيم المعارضة بيل شورتن قد صرح - في وقت سابق من اليوم - بأنه على ثقة من فوز (العمال).. فيما رفض رئيس الوزراء المنتهية ولايته سكوت موريسون التكهن بنتيجة الانتخابات، قائلا - أثناء إدلائه بصوته - "سيتم فرز الأصوات ، وسنرى ما هى النتيجة، لن أقدم أي افتراضات بشأن النتيجة".