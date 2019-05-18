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السبت، 18 مايو 2019 04:18 م
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كهرباء الوادى الجديد تنفذ مشروعات ضمن خطة القطاع بتكلفة 100 مليون جنيه

السبت، 18 مايو 2019 04:02 م
كهرباء الوادى الجديد تنفذ مشروعات ضمن خطة القطاع بتكلفة 100 مليون جنيه محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن المهندس مازن عباس، مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الوادى الجديد، أنه يجرى استكمال تنفيذ خطة القطاع على مستوى المحافظة بجميع مراكزها الخمس، والتى تتضمن تنفيذ 75 مشروع كهرباء بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 100 مليون جنيه.

وقال رضوان فى تصريح له أن الخطة تم توزيع المشروعات بها وفقا للاحتياج الكهربائى لبعض المناطق بمراكز المحافظة ورفع كفاءة عدد من المغذيات والخطوط الكهربائية بالقرى، وتدعيم المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة.

وأكد رضوان انه تم الانتهاء أيضا من توصيل خط مغذى كهرباء إضافى لمركز باريس جهد 220 لتغذية المركز كهربائيا فى حالات الأعطال ورفع الجهد الكهربى للمركز، مؤكدا على أنه تم غرس أحمال الكهرباء بطول 100 كيلو متر بمركز باريس وبتكلفة مالية 52 مليون جنيه.

 

 


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