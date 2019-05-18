قائد الحرس الثورى الإيرانى: بلادنا تخوض حرب استخباراتية كاملة مع أمريكا

وكالات الأنباء

أكد قائد الحرس الثورى الإيرانى اللواء حسين سلامى، أن بلاده فى حرب استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجبهة أعداء النظام الإسلامى.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن سلامى، قوله، اليوم السبت، "نحن فى حرب استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة وجبهة أعداء النظام الإسلامى"، متابعا "هذه الحرب هى مزيج من الحرب النفسية والعمليات الإلكترونية، والتحركات العسكرية، والدبلوماسية، والترهيب والتخويف".

وأضاف سلامى "فى هذه المعركة، لا ينبغى أن ننسى لحظة التفكير فى الولايات المتحدة والتركيز على العدو، وتحديد استراتيجيات وأنماط السلوك لهذا العدو"، لافتا "النظام الأميركى فقد قوته واستحكامه، وهذا النظام فى الظاهر والهيكل يرهب لكنه فى الداخل متهشم العظام"، وذلك حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن الوكالة الإيرانية.

ووصف قائد الحرس الثورى ما تعيشه الولايات المتحدة بأنها "قصة تشبه برج التجارة العالمى الذى انهار بضربة"، معتبرا "المعركة الاستخباراتية المستمرة بين إيران والولايات المتحدة حقيقة وخطيرة".

وأكد سلامى "هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على العالم فى طريقها إلى الزوال وتقترب من نهايتها، ويجيب علينا أن نكون حذرين من المخاطر المحتملة التى قد تواجهنا فى الظروف الحالية".