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في رمضان ..تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

السبت، 18 مايو 2019 11:07 ص
في رمضان ..تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت مكافحة المخدرات حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الجيزة- الدقهلية- الإسكندرية) وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة عن ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة ، بحوزته ( 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى)، فضلاً عن ضبط 5 عناصر من ذوى السولبق الإجرامية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة ، وترويجها على عملائهم بدائرتى مركزى شرطة (المنصورة-أجا)  بمحافظة الدقهلية.. وبحوزتهم (9 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام- 100 جرام لمخدر الهيروين- سلاح أبيض "كتر" – 5 هاتف محمول – مبالغ مالية".

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 4 عناصر إجرامية ، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة ، وترويجها على عملائهم بدوائر أقسام(أول العامرية - أول المنتزة - ثان المنتزة) بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.05 كيلو جرام- 45 جرام لمخدر الهيروين – 8 جرام لمخدر الآيس- 4 هاتف محمول – 2 ميزان – مبلغ مالي".

 


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