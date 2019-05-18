video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. هطول أمطار غزيرة على الفجيرة بالإمارات

السبت، 18 مايو 2019 04:10 م
فيديو.. هطول أمطار غزيرة على الفجيرة بالإمارات أمطار غزيرة على الفجيرة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

هطلت اليوم أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، ما أدى إلى اندفاع الشعاب من سفوح الجبال، وجريان الأودية فى المنخفضات الجبلية بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وكانت الأرصاد الإماراتية توقعت أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم بوجه عام وتتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والغربية مع احتمال سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.. وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية سرعتها / 20 – 30 كم/س و تصل إلى 45 كم/س خاصة مع السحب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بابا الفاتيكان يشيد بنهج الإمارات لإرساء قيم التعايش

بورصات الخليج حمراء بعد الهجوم على سفن ومحطات النفط.. المؤشر السعودى يتراجع 2.65%.. أسواق الإمارات تخسر 38 مليار درهم.. وقطر تتراجع للأسبوع الثانى على التوالى

خبراء تأمين: الحرس الثورى العقل المدبر للهجوم على السفن قبالة الإمارات

السعودية والإمارات والنرويج تبلغ مجلس الأمن بشأن الهجمات على ناقلات النفط

الامارات

الفجيرة

طقس

امطار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة