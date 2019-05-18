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فيديو .. ملك هولندا يشارك المهاجرين المسلمين مائدة الإفطار فى لاهاى

السبت، 18 مايو 2019 09:43 م
فيديو .. ملك هولندا يشارك المهاجرين المسلمين مائدة الإفطار فى لاهاى ملك هولندا على مائدة افطار
كتب : أحمد علوى
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فاجأ ملك هولندا فيليم ألكسندر، مجموعة من المهاجرين المسلمين بحضوره مأدبة إفطار رمضانية معهم، فى مركز اجتماعى بحى ترانسفال متعدد الثقافات فى لاهاى.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بأنه لم يكن لدى الحاضرين فى الإفطار أى علم مسبق بزيارة الملك، مشيرة إلى أن الإعداد للزيارة تم سرا، وأن الملك لم يرغب فى أن يشعر السكان بالغرابة أو التنظيم الزائد.

ولم يقتصر الإفطار الرمضانى على المسلمين فحسب، إذ ضم سكانا من خلفيات دينية متنوعة، كما يعد التواصل بين السكان باختلاف عقائدهم بالمركز أمرا مميزا فى رمضان، وفقا لموقع "هولندا تايمز".

وانضم الملك إلى أربع طاولات مختلفة خلال الإفطار، وتحدث مع السكان والعاملين فى المركز حول الأنشطة فى الحى.

 


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