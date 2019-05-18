video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو معلوماتى..8 نصائح من خبراء الأرصاد للمواطنين للتعامل مع الموجات الحارة

السبت، 18 مايو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى..8 نصائح من خبراء الأرصاد للمواطنين للتعامل مع الموجات الحارة ارتفاع درجة الحرارة
كتب ــ محمود راغب
إضافة تعليق

تتعرض البلاد بين الحين والآخر لموجات حارة تضرب كافة الأنحاء، ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

نقدم عددا من النصائح والتحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد، لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى وضربات الشمس: 

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة .

2- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة على مدار اليوم .

3- تجنب الخروج وقت الظهيرة بسبب ذروة ارتفاع حرارة الجو.

4- الإكثار من شرب السوائل عقب الإفطار وحتى قبل السحور.

5- ارتداء غطاء الرأس المناسب للحماية من أشعة الشمس.

6- تجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية ذات رطوبة عالية.

7- تناول الأغذية المناسبة والتى لا تحتوى على أملاح.

8- التوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحرارى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خلى بالك الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تكشف: طقس شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والبلاد تتأثر بكتلة ساخنة قادمة من الجزيرة العربية.. وتحذر: غدا ذروة الموجة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتجنبوا التعرض للشمس

الارصاد

الطقس

حاله الطقس

الجو

حاله الجو

درجات الحراره

اشعه الشمس

الشمس

موجه حاره

الاخبار

اخبار اليوم

اخبار

اخر الاخبار

اخبار عاجلة

الأخبار

الاخبار العاجلة

اخبار عاجله

اليوم السابع بلس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح مع الدولة فى محاضر مخالفات البناء

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح مع الدولة فى محاضر مخالفات البناء

غبى منه فيه.. الشرق الإخوانية تروج برومو watch it بأموال تركيا وقطر.. الإخوان أرادوا مهاجمة التطبيق فجاءت رسالتهم بالعكس.. واسم المنصة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: المنصة تحترم الجمهور

غبى منه فيه.. الشرق الإخوانية تروج برومو watch it بأموال تركيا وقطر.. الإخوان أرادوا مهاجمة التطبيق فجاءت رسالتهم بالعكس.. واسم المنصة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: المنصة تحترم الجمهور

"الجهاد المسيحى".. كيف استلهمت إدارة ترامب نهج داعش فى إدارة صراعاتها الداخلية؟.. الرئيس الأمريكى استخدم خطابا تكفيريا لتشويه خصومه.. والميليشيات وسيلته لمجابهة الحملات المناهضة مع اقتراب الانتخابات

"الجهاد المسيحى".. كيف استلهمت إدارة ترامب نهج داعش فى إدارة صراعاتها الداخلية؟.. الرئيس الأمريكى استخدم خطابا تكفيريا لتشويه خصومه.. والميليشيات وسيلته لمجابهة الحملات المناهضة مع اقتراب الانتخابات

سوبر كورة.. الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة ساسى فى إياب نهائى الكونفدرالية

سوبر كورة.. الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة ساسى فى إياب نهائى الكونفدرالية

لو اتكسرت بلاش ترميها.. اعرفى إزاى تعملى إكسسوارات أنيقة من الصينى المكسور

لو اتكسرت بلاش ترميها.. اعرفى إزاى تعملى إكسسوارات أنيقة من الصينى المكسور

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة