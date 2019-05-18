فيديو معلوماتى..8 نصائح من خبراء الأرصاد للمواطنين للتعامل مع الموجات الحارة

كتب ــ محمود راغب

تتعرض البلاد بين الحين والآخر لموجات حارة تضرب كافة الأنحاء، ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

نقدم عددا من النصائح والتحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد، لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى وضربات الشمس:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة .

2- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة على مدار اليوم .

3- تجنب الخروج وقت الظهيرة بسبب ذروة ارتفاع حرارة الجو.

4- الإكثار من شرب السوائل عقب الإفطار وحتى قبل السحور.

5- ارتداء غطاء الرأس المناسب للحماية من أشعة الشمس.

6- تجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية ذات رطوبة عالية.

7- تناول الأغذية المناسبة والتى لا تحتوى على أملاح.

8- التوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحرارى.